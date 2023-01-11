Гендузи получил предложение о контракте от клуба АПЛ

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи получил предложение о контракте от клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).

По данным L'Equipe, руководство южан не знает, какая именно английская команды связалась с 23-летним игроком, и ожидает дальнейших подробностей. Предполагается, что французский футболист нужен Унаи Эмери в «Астон Вилле».

Гендузи уже играл в АПЛ за лондонский «Арсенал», из которого он перешел в «Марсель».

В текущем сезоне на счету полузащитника 22 матча за французский клуб во всех турнирах, три гола и три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.