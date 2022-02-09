«Астон Вилла» хочет купить Биссума летом. «Брайтон» отказался продать полузащитника за 25 миллионов фунтов зимой
Полузащитник «Брайтона» Биссума может перейти в «Астон Виллу» летом
«Астон Вилла» хочет приобрести полузащитника «Брайтона» Ива Биссума, сообщает The Telegraph 8 февраля.
По информации источника, бирмингемский клуб планирует подписать 25-летнего малийца по окончании сезона-2021/22.
Напомним, в зимнее трансферное окно «Астон Вилла» предлагала за полузащитника 25 миллионов фунтов, но получила отказ.
В нынешнем сезоне Биссума забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за «Брайтон». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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|
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|14
|6
|2
|58-19
|48
|
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|13
|8
|3
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|47
|
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|4
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|
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|
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|
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|
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|
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|2
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|
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|5
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|
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|26-34
|25
|
13
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|22
|5
|9
|8
|31-34
|24
|
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|Брентфорд
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|
15
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|24-40
|22
|
16
|Эвертон
|21
|5
|4
|12
|25-38
|19
|
17
|Ньюкасл
|22
|3
|9
|10
|24-44
|18
|
18
|Норвич
|22
|4
|4
|14
|13-45
|16
|
19
|Уотфорд
|22
|4
|3
|15
|23-41
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|
20
|Бернли
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|1
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38 тур
|27.11
|15:30
|
Арсенал – Ньюкасл
|2 : 0
|27.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|1 : 2
|27.11
|18:00
|
Ливерпуль – Саутгемптон
|4 : 0
|27.11
|18:00
|
Норвич – Вулверхэмптон
|0 : 0
|27.11
|20:30
|
Брайтон – Лидс
|0 : 0
|28.11
|17:00
|
Брентфорд – Эвертон
|1 : 0
|28.11
|17:00
|
Лестер – Уотфорд
|4 : 2
|28.11
|17:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|2 : 1
|28.11
|19:30
|
Челси – МЮ
|1 : 1
|23.02
|22:30
|
Бернли – Тоттенхэм
|- : -
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|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
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|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
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|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|19
|1
|5
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|10
|1
|4
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