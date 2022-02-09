«Астон Вилла» хочет купить Биссума летом. «Брайтон» отказался продать полузащитника за 25 миллионов фунтов зимой

Полузащитник «Брайтона» Биссума может перейти в «Астон Виллу» летом

«Астон Вилла» хочет приобрести полузащитника «Брайтона» Ива Биссума, сообщает The Telegraph 8 февраля.

По информации источника, бирмингемский клуб планирует подписать 25-летнего малийца по окончании сезона-2021/22.

Напомним, в зимнее трансферное окно «Астон Вилла» предлагала за полузащитника 25 миллионов фунтов, но получила отказ.

В нынешнем сезоне Биссума забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за «Брайтон». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.