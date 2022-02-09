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Сегодня, 12:10

«Астон Вилла» хочет купить Биссума летом. «Брайтон» отказался продать полузащитника за 25 миллионов фунтов зимой

Полузащитник «Брайтона» Биссума может перейти в «Астон Виллу» летом
Карен Саркисян
Корреспондент

«Астон Вилла» хочет приобрести полузащитника «Брайтона» Ива Биссума, сообщает The Telegraph 8 февраля.

По информации источника, бирмингемский клуб планирует подписать 25-летнего малийца по окончании сезона-2021/22.

Напомним, в зимнее трансферное окно «Астон Вилла» предлагала за полузащитника 25 миллионов фунтов, но получила отказ.

В нынешнем сезоне Биссума забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за «Брайтон». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/02/08/aston-villa-move-yves-bissouma-steven-gerrard-confirms-rejected/
Футбол
ФК Астон Вилла
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 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
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 МЮ 23 11 6 6 37-31 39
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 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
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 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
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 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
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 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
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 Ньюкасл 22 3 9 10 24-44 18
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27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
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 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 10 1 4
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