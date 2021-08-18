Гарри Кейн может сыграть против «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну оценил форму нападающего Гарри Кейна. Футболист пропустит матч Лиги конференций против «Пасуш де Феррейра», так как остался тренироваться в Лондоне.

«Кейн набирает форму, чувствует себя лучше. С каждым днем его кондиции становятся все лучше. С пятницы он начнет работать в общей группе. После этого оценим его перспективы в матче против «Вулверхэмптона», — цитирует тренера Sky Sports.

Напмоним, что Кейн пропустил стартовый матч нового сезона АПЛ, в котором «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» (1:0).