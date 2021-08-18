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«Манчестер Сити» включился в борьбу за Влаховича

18:08
Душан Влахович. Фото Instagram
Душан Влахович. Фото Instagram
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«Манчестер Сити» включился в борьбу за нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича, пишет в Twitter журналист TGR RAI Toscana Сара Мейни.

На 21-летнего серба также претендуют «Тоттенхэм» и «Атлетико». Причем испанский клуб готов выложить за игрока до 70 миллионов евро.

Тем временем «фиалки» пытаются уговорить футболиста подписать новый контракт. Флорентийцы предлагают сербу контракт на три года с зарплатой в три миллиона евро в год, а за счет бонусов сумма может вырасти до четырех миллионов евро.

В прошлом сезоне Влахович в составе «Фиорентины» сыграл 37 матчей в серии А, забив 21 мяч и отдав две результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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