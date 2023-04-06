Невилл: «Если «Арсенал» обыграет «Ливерпуль» на «Энфилде», то они завоюют титул»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о шансах «Арсенала» и «Манчестер Сити» в борьбе за золотые медали чемпионата Англии.

«Если «Арсенал» обыграет «Ливерпуль» на «Энфилде», я бы сказал, что они завоюют титул, потому что это придаст им невероятную уверенность. Если они проиграют, тогда чемпионская гонка станет очень напряженной. Фергюсон всегда говорил нам, что, если вы боретесь за титул, выездная победа над «Ливерпулем» в это время года позволит вам выиграть лигу. Довольно часто так и случалось.

Около двух или трех месяцев назад я думал, что «Арсенал» финиширует с отставанием от «Манчестер Сити» в 10-15 очков. Очевидно, что сейчас это не так, хотя впереди еще долгий путь. При этом я все еще говорю, что «Сити» — фаворит в борьбе за титул, потому что в какой-то момент они приблизятся к «Арсеналу» и покажут свою силу. Если «Сити» будет в пределах четырех или пяти очков перед очной встречей, это давление станет невыносимым для игроков «Арсенала», — приводит слова Невилла Sky Sports.

«Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ, набрав 72 очка в 29 матчах. Идущий вторым «Манчестер Сити» отстает на восемь очков и имеет игру в запасе.

В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Ливерпулем» 9 апреля, «Манчестер Сити» 8 апреля сыграет с «Саутгемптоном».