Нападающий Харрисон готов подписать новый контракт с «Лидсом»

Нападающий «Лидса» Джек Харрисон готов подписать новый контракт с клубом.

Как сообщает Sky Sports, 26-летний футболист согласовал условия улучшенного соглашения, осталось лишь выполнить несколько незначительных юридических формальностей. Ожидается, что стороны подпишут документы в ближайшие 24 часа.

Харрисон выступает за «Лидс» в лета 2021 года. В текущем сезоне Харрисон сыграл за команду 31 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.