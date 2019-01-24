Гари Невилл: "Сульшер в выгодной позиции, он - властелин своей судьбы"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что нынешний главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер должен остаться на своем посту в следующем сезоне.

- У Сульшера сейчас наилучшее положение в клубе, он - властелин своей судьбы в настоящее время, - цитирует Невилла Sky Sports. - "Манчестер Юнайтед" объявил его в качестве временного тренера, и он использует эту возможность. Я помню, когда Сульшер был игроком, сэр Алекс Фергюсон часто выпускал его на последних минутах, и он забивал, потому Уле всегда использовал свои возможности. Конечно, есть и другие кандидаты на должность главного тренера "Юнайтед", но Сульшер выглядит предпочтительнее всех остальных. Он знает игроков, знает клуб, в котором работает, и все процессы, которые там происходит. Все это ставит его в выгодную позицию.