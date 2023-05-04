«Арсенал» интересуется Райсом, Диаби и Заха

«Арсенал» обновил свой шорт-лист на летнее трансферное окно. «Канониры» заинтересованы в покупке полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, вингера леверкузенского «Байера» Мусса Диаби и нападающего «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха, сообщает Daily Mail.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета хочет нового центрального защитника, двух центральных полузащитников и универсального нападающего.

Диаби является главной целью команды на летнее трансферное окно. Райс — главная цель «канониров» в центре полузащиты. Покупка Заха рассматривается в случае, если не получится подписать Диаби.

«Арсенал» на второй строчке турнирной таблицы АПЛ находится, имея в активе 78 очков.