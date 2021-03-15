Ганнибал продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» сообщает, что полузащитник Ганнибал подписал с клубом новый долгосрочный контракт. Сроки нового соглашения с 18-летним французским футболистом не уточняются.

Ганнибал перешел в «МЮ» летом 2019 года из «Монако». В текущем сезоне хавбек выступает в команде U-23 «красных дьяволов». На его счету 18 игр, четыре забитых мяча и семь результативных передач.