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Ганнибал продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

20:17
Ганнибал. Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
Ганнибал. Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
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«Манчестер Юнайтед» сообщает, что полузащитник Ганнибал подписал с клубом новый долгосрочный контракт. Сроки нового соглашения с 18-летним французским футболистом не уточняются.

Ганнибал перешел в «МЮ» летом 2019 года из «Монако». В текущем сезоне хавбек выступает в команде U-23 «красных дьяволов». На его счету 18 игр, четыре забитых мяча и семь результативных передач.

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