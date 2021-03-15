Ганнибал продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
20:17
«Манчестер Юнайтед» сообщает, что полузащитник Ганнибал подписал с клубом новый долгосрочный контракт. Сроки нового соглашения с 18-летним французским футболистом не уточняются.
Ганнибал перешел в «МЮ» летом 2019 года из «Монако». В текущем сезоне хавбек выступает в команде U-23 «красных дьяволов». На его счету 18 игр, четыре забитых мяча и семь результативных передач.
?? Hannibal has committed his future to United! ?#MUFC #MUAcademy— Manchester United (@ManUtd) March 15, 2021
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