Галопом по Европам. Ставки на матчи «Ливерпуля», «Милана» и «ПСЖ»

В эти выходные пройдут интересные матчи в главных европейских лигах. В воскресенье, 27 октября, в 19.30 по московскому времени «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм», на полчаса позже прозвучит стартовый свисток на Олимпийском стадионе, где «Рома» встретится с «Миланом», а в 23.00 «ПСЖ» померится силами с «Марселем». Любопытные ставки на эти встречи предлагает журналист «СЭ» Кирилл Бурдаков.

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: крупная победа хозяев

— У лондонцев сейчас есть приличные проблемы, в первую очередь, в атаке. «Шпоры» попросту не могут создать много моментов. В то же время «Ливерпуль» на ходу, несмотря на потерю очков в матче с «МЮ», и как раз агрессивно играет впереди. Добавим к этому, что в строй вернулся Алиссон — важнейший элемент в оборонительной системе мерсисайдцев . Словом, разница в физическом и игровом состоянии очень велика. Поэтому я бы поставил на победу команды Юргена Клоппа с преимуществом в два-три мяча.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу «Ливерпуля» с форой «-1,5» — 2,35

«Рома» — «Милан»: хозяева сильнее

— «Милан» поменял тренера, но должной встряски это не принесло, «россонери» не смогли обыграть скромный «Лечче». «Рома» начала чемпионат мощно, но отстала от группы лидеров. Для борьбы за попадание в Лигу чемпионов, а то и за победу в серии А обыгрывать «Милан» дома просто необходимо.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу «Ромы» — 2,20

«ПСЖ» — «Марсель»: Ди Мария и компания выиграют оба тайма

— Вывеска матча очень красива по именам, но на деле команды сейчас пребывают в разных, что называется, весовых категориях. Преимущество хозяев очень велико, хотя по старту сезона у парижан были определенные трудности и даже неожиданные поражения. Однако в последних играх вернулся знакомый всем «ПСЖ», который забивает и делает это легко и красиво. Думаю, команда Томаса Тухеля будет сильнее в каждом из таймов.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на «КОМ1 выиграет оба тайма», вариант «Да» —2,40

Быстрая и простая регистрация онлайн в БК «Лига Ставок». Зарегистрируйся и получи гарантированный фрибет 500 рублей. Подробности на сайте.