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«Галатасарай» поборется за форварда «Борнмута» Фрейзера

15:48
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«Галатасарай» включился в борьбу за нападающего «Борнмута» Райана Фрэйзера, сообщает Goal.com.

По информации источника, турецкий клуб намерен подписать 26-летнего шотландца в качестве свободного агента. Ранее сообщалось, что Фрэйзером интересются «Арсенал» и «Тоттенхэм».

На счету Фрэйзера 1 гол и 4 результативных передачи в 32 матчах за «Борнмут» в сезоне-2019/20. Контракт шотландца с нынешним клубом истекает в конце июня 2020 года.

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