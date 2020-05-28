«Галатасарай» поборется за форварда «Борнмута» Фрейзера

«Галатасарай» включился в борьбу за нападающего «Борнмута» Райана Фрэйзера, сообщает Goal.com.

По информации источника, турецкий клуб намерен подписать 26-летнего шотландца в качестве свободного агента. Ранее сообщалось, что Фрэйзером интересются «Арсенал» и «Тоттенхэм».

На счету Фрэйзера 1 гол и 4 результативных передачи в 32 матчах за «Борнмут» в сезоне-2019/20. Контракт шотландца с нынешним клубом истекает в конце июня 2020 года.