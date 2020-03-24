Футболисты киевского «Динамо» обыграли команду Зинченко в CS:GO

Футболисты «Динамо» (Киев) провели матч в CS:GO против сборной игроков различных команд, за которую выступал игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко. Динамовцы выиграли этот матч.

На первой карте игроки «Динамо» победили противников со счетом 16:10 на Mirage. На Inferno сборная клубов сравняла счет, игра завершилась со счетом 16:13. Третья карта противостояния — Dust2 — завершилась в пользу киевского «Динамо» со счетом 16:5.