Футболисты киевского «Динамо» обыграли команду Зинченко в CS:GO
16:05
Футболисты «Динамо» (Киев) провели матч в CS:GO против сборной игроков различных команд, за которую выступал игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко. Динамовцы выиграли этот матч.
На первой карте игроки «Динамо» победили противников со счетом 16:10 на Mirage. На Inferno сборная клубов сравняла счет, игра завершилась со счетом 16:13. Третья карта противостояния — Dust2 — завершилась в пользу киевского «Динамо» со счетом 16:5.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/futbolisty-kievskogo-dinamo-igrayut-v-cs-go-protiv-uchastnikov-drugikh-klubov-live