Футболист «Тоттенхэма» Орье заявил, что хотел бы вернуться в «ПСЖ»

Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье прокомментировал слухи о том, что он может вернуться в «ПСЖ».

Сообщалось, что парижане проявляют интерес к 28-летнему ивуарийцу.

«Был бы рад вернуться в «ПСЖ». Он предложений из Парижа я никогда не откажусь. «ПСЖ» — мой любимый клуб», — цитирует Орье Actu Foot.

Орье перешел в «Тоттенхэм» из ПСЖ летом 2017 года за 15 миллионов евро. В парижском клубе он провел два года.

В нынешнем сезоне АПЛ футболист в 12 матчах забил 1 гол и сделал 1 ассист.