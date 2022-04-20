Футболист сборной Англии справил нужду на здание отеля. Его узнали по тату

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер попал в скандальную ситуацию, сообщает The Sun.

На кадры фотографий попал мужчина, который вышел из бара и справил нужду на стену. Футболист пытался скрыть свою личность, закрыв лицо капюшоном, но его опознали по татуировке на ноге.

«Это было противно. Мы были поражены», — приводит слова очевидца The Sun.

31-летний Уокер в этом сезоне сыграл за «Ман Сити» 30 матчей во всех турнирах и забил 1 гол при 2 голевых передачах.

В составе сборной Англии он завоевал серебро чемпионата Европы-2020.