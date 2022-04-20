Скоулз разочарован поражением «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал поражение команды от «Ливерпуля» в матче 30-го тура чемпионата Англии (0:4).

«Занимайте 8-е место и дайте Эрику тен Хагу столько времени, сколько потребуется. Я опечален происходящим. Этот футбольный клуб не узнать», — приводит слова Скоулза Daily Mail со ссылкой на его соцсети.

18 апреля журналист Фабрицио Романо сообщил, что «МЮ» завершил переговоры по контракту с главным тренером «Аякса» Эриком тен Хагом.

«Манчестер Юнайтед» опустился на шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея 54 очка.