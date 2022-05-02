«Фулхэм» за тур до конца стал победителем чемпионшипа

Лондоснкий клуб «Фулхэм» выиграл английский чемпионшип а сезоне-2021/22.

В 45-м туре лондонская команда разгромила на своем поле «Лутон» (7:0). Теперь «дачники» опережают на восемь очков «Борнмут», который не догонит лидера, даже несмотря на то, что провел на игру меньше.

Нападающий «Фулхэма» Алпександр Митрович забил 43 мяча в 43 играх чемпионшипа в нынешнем сезоне.

27-летний серб стал рекордсменом во втором по силе дивизионе Англии.