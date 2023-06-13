«Фулхэм» рассчитывает продлить контракт с Виллианом

«Фулхэм» рассчитывает сохранить полузащитника Виллиана в составе клуба, утверждает The Athletic.

Нынешний контракт 34-летнего бразильца действует до конца июня 2023 года, но руководство лондонской команды уже предложило футболисту новое соглашение сроком на год, по которому он сможет получать более 50 тысяч фунтов в неделю.

В данный момент сам Виллиан находится в отпуске и рассматривает различные варианты, но главный тренер «Фулхэма» Марко Силва считает, что продление контракта с Виллианом — приоритетная задача на это лето.

Во вторник, 13 июня агент бразильца Киа Джурабчиан опроверг «СЭ» слухи о возможном переходе игрока в «Спартак».

Виллиан выступает за «Фулхэм» с сентября 2022 года, в сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 30 матчах за лондонскую команду.