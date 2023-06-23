«Фулхэм» рассчитывает подписать полузащитника «Саутгемптона» Уорд-Проуза

«Фулхэм» заинтересован в полузащитнике «Саутгемптона» Джеймсе Уорд-Проузе, утверждает PA Media.

По данным источника, лондонский клуб хочет купить 28-летнего англичанина этим летом, «святые» готовы отпустить футболиста за 30 миллионов фунтов.

Уорд-Проуз — воспитанник «Саутгемптона». В сезоне-2022/23 хавбек забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.