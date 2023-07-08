«Фулхэм» объявил об уходе Кебано

«Фулхэм» на официальном сайте подтвердил уход из команды полузащитника Нескенса Кебано. 1 июля у игрока закончился срок действия контракта, поэтому он стал свободным агентом.

Кебано является одним из пяти игроков, которые трижды выходил с «Фулхэмом» в АПЛ. Он сыграл за «дачников» 160 матчей и забил 24 гола.

В сезоне-2022/23 Кебано отметился тремя голевыми передачами в 17 матчах АПЛ.