Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался по поводу возможного трансфера форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

— Он отличный игрок, но я не уверен в том, как обстоит ситуация, — приводит слова Лэмпарда Sky Sports. — У него есть опыт, но многие наши игроки тоже опытные. Кавани — отличный футболист, мне доводилось играть против него. Мне всегда нравились его менталитет, его отношение к делу. Конечно, его результативность говорит сама за себя.