Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о поражении от «Ливерпуля» (3:5) в 37-м туре чемпионата Англии-2019/20.

— С момента возобновления сезона у меня было чувство, что для нас все будет решаться в последнем туре, — приводит пресс-служба «синих» Лэмпарда. — Я надеялся, что нам удастся это сделать в игре с «Ливерпулем», тем более, что мы отлично сыграли против «МЮ» в Кубке Англии. «Челси» сделал все, чтобы спасти матч, в любой другой вечер мы бы ушли от поражения при счете 4:3, но теперь наше положение решится в воскресенье, в последнем туре. Нам важно сосредоточиться, все находится в наших руках. Мы должны решить задачу и попасть в Лигу чемпионов. У нашей команды сильный характер, но нам будет противостоять не менее сильный противник в лице «Вулверхэмптона».

За тур до конца чемпионата Англии «Челси» занимает 4-е место с 63 очками. «Лестер», идущий 5-м, отстает на 1 очко и может лишить лондонскую команду места в Лиге чемпионов на следующий сезон.