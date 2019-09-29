Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы над «Брайтоном» в 7-м туре чемпионата Англии (2:0) отметил, что команда ждала первой домашней победы в сезоне.

— Мы ждали этого, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — До сегодняшнего дня нам не удавалось побеждать в АПЛ дома из-за того, что мы не могли поддерживать необходимый уровень игры на протяжении всего матча.

Доминировали на протяжении определенных отрезков, в течение одного тайма против «Лестера» и одного тайма против «Шеффилд Юнайтед». Сегодня мы выглядели хорошо весь матч. Мы действовали надежно, уверенно, профессионально и создали достаточно моментов, чтобы забить четыре или пять голов. Тем не менее, главное, что сегодня мы сумели сохранить ворота в неприкосновенности, что очень важно. Сегодняшняя победа отлично скажется на уверенности команды и настроении в раздевалке.