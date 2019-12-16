Фредди Юнгберг: «Мы должны посмотреть в зеркало»

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредди Юнгберг не видит катастрофы в поражении от «Манчестер Сити» (0:3) в матче чемпионата Англии. По его словам, команда должна трезво оценивать свои возможности.

— Я думаю, что мы все должны посмотреть в зеркало, — цитирует AFP Юнгберга. — Лично я считаю предыдущую победную игру с «Вест Хэмом» большим шагом в правильном направлении. Я давно не видел, чтобы мы могли забить теоретически четыре или пять голов. Конечно, на этот раз мы проиграли отличному сопернику. «Сити» сильнее нас. Это просто факт. Я не думаю, что перед игрой кто-то думал иначе.