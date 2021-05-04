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Форвард «Вест Хэма» Антонио: «Мы столько сезонов боролись, чтобы остаться в АПЛ, а теперь у нас есть возможность попасть в топ-4»

00:40
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Форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (2:1). Англичанин в этой встрече отметился дублем.

«Честно говоря, это было здорово. Я на седьмом небе от счастья. Я немного разочарован, что не сделал хет-трик, ведь у меня были шансы. Было бы невероятно пройти в Лигу чемпионов, все хотят играть там. Мы столько сезонов боролись за то, чтобы остаться в лиге, а теперь у нас есть возможность попасть в четверку лучших. Мы не собираемся отказываться от этого, это наша мечта», — приводит слова Антонио Sky Sports.

Лондонский клуб набрал 58 очков и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице. От идущего четвертым «Челси» команда отстает на три очка. У «Бернли» 36 очков и 16-е место.

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