«Вест Хэм» на выезде обыграл «Бернли»

«Вест Хэм» победил «Бернли» (2:1) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей дубль сделал Майкл Антонио. У хозяев с пенальти забил Крис Вуд.

Лондонский клуб набрал 58 очков и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице. От идущего четвертым «Челси» команда отстает на три очка. У «Бернли» 36 очков и 16-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

34-й тур

«Бернли» — «Вест Хэм» — 1:2 (1:2)

Голы: Вуд, 19 — с пенальти (1:0). Антонио, 21 (1:1). Антонио, 29 (1:2).

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Браунхил, Вуд (Барнс, 86), Выдра (Родригес, 61), Макнейл (Гвюдмундссон, 74).

«Вест Хэм»: Фабяньски, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Диоп, Лансини, Лингард, Пабло Форнальс, Соучек, Антонио, Бенрама (Боуэн, 79).

Предупреждения: Ми, 85. Доусон, 86. Гвюдмундссон, 87.

Судья: Тэйлор.

3 мая. Бернли. Стадион «Терф Мур».