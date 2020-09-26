Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Форвард «Ливерпуля» хочет уйти в «Шеффилд Юнайтед»

08:26
Теги:

Нападающий «Ливерпуля» Риан Брюстер заинтересован в переходе в «Шеффилд Юнайтед», сообщает Sheffield Star.

По информации источника, 20-летний англичанин предпочитает вариант с клубом из Шеффилда, несмотря на интерес со стороны «Брайтона» и «Астон Виллы».

Вторую половину сезона-2019/20 Брюстер провел в «Суонси» на правах аренды, на счету игрока 11 голов в 22 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5,4 миллиона евро.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир