Фоден рассказал, что не хочет ухода Сильвы из "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден рассказал, что не хочет ухода из команды хавбека Давида Сильвы . Ранее испанец покинет клуб следующим летом. 33-летний игрок через год станет свободным агентом.

– Я не думаю об этом слишком много, потому что не хочу, чтобы это случилось, – приводит Sky Sports слова Фодена. – Он сейчас здесь, так что давай попробуем быть счастливыми. Он все еще отличный игрок, вы могли видеть в среду, насколько он острый даже в этом возрасте. Он особенный игрок.

Силва перешел в "Манчестер Сити" в 2010 году из "Валенсии". Всего за английскую команду он провел 395 матчей и забил 70 голов.

С "горожанами" он четыре раза стал чемпионом Англии (2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19), по два выиграл Кубок (2010/11, 2018/19) и Суперкубок страны (2012, 2018) и четыре раза Кубок лиги (2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19).

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