Ферран Торрес поделился впечатлениями от игры чистым форвардом

Вингер «Манчестер Сити» Ферран Торрес рассказал, что ему удобно выполнять роль чистого нападающего. Матч с «Ньюкаслом» (2:0) испанец провел в центре атакующей линии горожан.

«Мне комфортно играть на позиции центрального нападающего, я рад, что забил. Хочу продолжать работать дальше и забивать больше. Нам важны голы и игра в атаке, нельзя сдаваться, если где-то не получается. Тренер в перерыве просил продолжать делать то же, что и в первом тайме — искать пространство и реализовывать моменты», — приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Торреса.

В сезоне-2020/21 Торрес провел 18 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 7 голов и 2 результативных передачи.