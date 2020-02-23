Фернандеш первым в истории «МЮ» забил дебютный гол за клуб с пенальти

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш реализовал пенальти в матче 27-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда». Этот гол стал для него первым за красных дьяволов. Также Фернандеш стал первым маникуанцем, который забил свой дебютный гол с пенальти.

25-летний португалец перешел в «Манчестер Юнайтед» зимой 2020 года и провел за них три матча в английской премьер-лиге. На его счету — 1 гол и 2 результативные передачи.