Фергюсон пожелал Руни удачи в тренерской карьере

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон пожелал удачи экс-форварду «красных дьяволов» Уэйну Руни в качестве тренера. Ранее 35-летний Руни объявил о завершении карьеры футболиста ради работы главным тренером «Дерби Каунти».

«Руни — лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, у него была блестящая карьера футболиста. Это отличный толчок к началу работы тренером. Правда, эта работа требует результатов, и Уэйн знает это, как никто. Он хорошо знает игру, надеюсь, что он справится. Руни делает большой шаг. Нельзя стать тренером просто потому, что кто-то попросил. Руни сначала был играющим тренером, а теперь стал полноценным наставником. Желаю ему удачи», — цитирует Goal Фергюсона.

Фергюсон работал с Руни в «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2013 год.