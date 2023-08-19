Фердинанд: «Хотел бы увидеть, как «Арсенал» финиширует ниже «Челси» в таблице АПЛ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил вероятность того, что «Арсенал» финиширует ниже «Челси» в турнирной таблице АПЛ по итогам сезона.

«Арсенал» финиширует ниже «Челси»? Как бы я ни хотел это увидеть, но этого не произойдет. «Арсенал» был великолепен в прошлом сезоне. Артета был великолепен, состав снова был замечательным. Возможно, этим летом у них была одна из самых сильных трансферных кампаний. Деклан Райс, Тимбер, Хаверц определенно усилили состав. Я думаю, что в этом году они войдут в тройку лучших, но не выиграют лигу», — заявил Фердинанд.

По итогам прошлого сезона чемпионом Англии стал «Манчестер Сити». Второе место занял «Арсенал», третье — «Манчестер Юнайтед». «Челси» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице.