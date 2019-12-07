Фанаты «Ливерпуля» признали Мане лучшим игроком ноября

Нападающий Садио Мане признан лучшим игроком «Ливерпуля» в ноябре. 27-летний сенегалец в прошлом месяце отметился тремя голами в 5 матчах.

Мане набрал наибольшее количество голосов в опросе на официальном сайте клуба, опередив Фабинью и Виргила ван Дейка, которые стали вторым и третьим соответственно.

WELL IN, SADIO! ?



The @StanChart Player of the Month for November ? pic.twitter.com/umn9wXAumc — Liverpool FC (@LFC) December 6, 2019

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