Фанаты «Ливерпуля» признали Мане лучшим игроком ноября
03:58
Нападающий Садио Мане признан лучшим игроком «Ливерпуля» в ноябре. 27-летний сенегалец в прошлом месяце отметился тремя голами в 5 матчах.
Мане набрал наибольшее количество голосов в опросе на официальном сайте клуба, опередив Фабинью и Виргила ван Дейка, которые стали вторым и третьим соответственно.
WELL IN, SADIO! ?— Liverpool FC (@LFC) December 6, 2019
The @StanChart Player of the Month for November ? pic.twitter.com/umn9wXAumc
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