Езил рассказал, что покрасился в блондина после проигранного пари Ляказетту

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил рассказал, почему решил перекрасить волосы. Он отметил, что проиграл пари Александру Ляказетту - игроки соревновались в попадания в перекладину.

- Проиграл пари. Не только я — мы проиграли пари Ляказетту. Соревновались в попадания в перекладину. Кто еще перекрасился? Шкодран Мустафи и Колашинац. Мы проиграли все вместе, - сказал Езил в интервью The Daily Football TV.

Езил – этнический турок, но родился и прожил большую часть жизни в Германии. С 2010 по 2013 год он выступал в "Реале", а цвета "Арсенала" защищает с сезона-2013/14. В сезоне-2018/19 на его счету 35 матчей и 6 голов во всех турнирах. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2021 года.