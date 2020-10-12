Езил отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил отказался от перехода в «Аль-Наср Эр-Рияд», сообщает в Twitter журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

Саудовцы предлагали за 31-летнего немца 5 миллионов фунтов стерлингов, а самому Езилу — 2-летний многомиллионный контракт. Но хавбек пока не собирается уходить из лондонского клуба,

Соглашение игрока с «канонирами» рассчитано до июня 2021 года.

Езил по-прежнему не играет за «Арсенал». В последний раз 31-летний хавбек выходил на поле еще в марте.