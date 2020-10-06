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Езил готов платить зарплату маскота. «Арсенал» уволил его после 27 лет работы

18:45
Ганнерзавр. Фото Twitter Месута Езила.
Ганнерзавр. Фото Twitter Месута Езила.
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Полузащитник «Арсенала» Месут Езил заявил о готовности платить зарплату маскоту клуба. Ранее Ганнерзавр был уволен после 27 лет работы в качестве талисмана «канониров». В костюме маскота лондонцев работал Джерри Куй. Он на протяжении многих лет развлекал болельщиков во время матчей.

«Мне было так грустно, что Джерри Куй, наш знаменитый и преданный маскот Ганнерзавр, неотъемлемая часть нашего клуба, был уволен после 27 лет, -написал игрок в Twitter. — В связи с этим я предлагаю «Арсеналу» возмещать зарплату нашего большого зеленого парня в полном объеме, пока я выступаю за команду. Джерри может продолжать свою работу, которую он так любит».

Ранее о переходе Ганнерзавра объявила «Севилья». Месут Езил зарабатывает в «Арсенале» 350 тысяч фунтов в неделю.

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