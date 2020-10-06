Езил готов платить зарплату маскота. «Арсенал» уволил его после 27 лет работы

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил заявил о готовности платить зарплату маскоту клуба. Ранее Ганнерзавр был уволен после 27 лет работы в качестве талисмана «канониров». В костюме маскота лондонцев работал Джерри Куй. Он на протяжении многих лет развлекал болельщиков во время матчей.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I'm offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z — Mesut ?zil (@MesutOzil1088) October 6, 2020

«Мне было так грустно, что Джерри Куй, наш знаменитый и преданный маскот Ганнерзавр, неотъемлемая часть нашего клуба, был уволен после 27 лет, -написал игрок в Twitter. — В связи с этим я предлагаю «Арсеналу» возмещать зарплату нашего большого зеленого парня в полном объеме, пока я выступаю за команду. Джерри может продолжать свою работу, которую он так любит».

Ранее о переходе Ганнерзавра объявила «Севилья». Месут Езил зарабатывает в «Арсенале» 350 тысяч фунтов в неделю.