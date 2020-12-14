Полузащитник «Арсенала» Месут Езил близок к переходу в «Фенербахче», сообщает Bild. Турецкий клуб намерен подписать немецкого хавбека в зимнее трансферное окно.

Езил остается самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала», получая в год порядка 20 миллионов евро. Лондонцы готовы от него избавиться, но потенциальных претендентов отпугивают запросы футболиста. Скорее всего, в «Фенербахче» он пойдет с условием понижения зарплаты.

В прошлом сезоне Езил провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 2 передачи в составе «Арсенала», а в нынешнем ни разу не выходил на поле.