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Езил близок к переходу в «Фенербахче»

19:48

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил близок к переходу в «Фенербахче», сообщает Bild. Турецкий клуб намерен подписать немецкого хавбека в зимнее трансферное окно.

Езил остается самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала», получая в год порядка 20 миллионов евро. Лондонцы готовы от него избавиться, но потенциальных претендентов отпугивают запросы футболиста. Скорее всего, в «Фенербахче» он пойдет с условием понижения зарплаты.

В прошлом сезоне Езил провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 2 передачи в составе «Арсенала», а в нынешнем ни разу не выходил на поле.

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