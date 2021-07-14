«Эвертон» претендует на защитника «Барселоны» Лангле

«Эвертон» интересуется защитником «Барселоны» Клеманом Лангле, сообщает FC Barcelona Noticias.

По информации источника, новый главный тренер английского клуба Рафаэль Бенитес видит в 26-летнем французе потенциального лидера защиты «ирисок». Сообщается, что сам игрок не намерен покидать нынешний клуб.

В сезоне-2020/21 Лангле провел 48 матчей за «Барселону», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 25 миллионов евро.