«Эвертон» претендует на защитника «Барселоны» Лангле
09:27
«Эвертон» интересуется защитником «Барселоны» Клеманом Лангле, сообщает FC Barcelona Noticias.
По информации источника, новый главный тренер английского клуба Рафаэль Бенитес видит в 26-летнем французе потенциального лидера защиты «ирисок». Сообщается, что сам игрок не намерен покидать нынешний клуб.
В сезоне-2020/21 Лангле провел 48 матчей за «Барселону», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 25 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.fcbarcelonanoticias.com/en/signings/everton-want-lenglet-be-new-leader-defense_270609_102.html
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