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Жоржиньо рассказал, как оценивает свои шансы на «Золотой мяч»

08:49
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Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо рассказал, как относится к своим шансам на то, чтобы стать обладателем награды «Золотой мяч», которую вручают лучшему футболисту года.

«Конечно, мы все живем мечтами. Однако если говорить об умениях на поле, то я понимаю, что не являюсь лучшим в мире. Титулы — это один из критериев для «Золотого мяча». Никто, кроме меня, не выигрывал столько значимых трофеев в этом году, но как я могу сравниться с Месси, Криштиану Роналду или Неймаром? У них совсем другие характеристики», — приводит Sport Mediaset слова Жоржиньо.

В 2020 году Жоржиньо выиграл Лигу чемпионов в составе «Челси» и стал чемпионом Европы со сборной Италии.

Дополнительная информация:

https://www.sportmediaset.mediaset.it/speciale/euro-2020-europei-2021/nazionale-jorginho-il-pallone-d-oro-eun-sogno-felice-di-aver-scelto-l-italia_35442352-202102k.shtml

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Иван Торопцев все материалы автора

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