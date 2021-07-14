Жоржиньо рассказал, как оценивает свои шансы на «Золотой мяч»

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо рассказал, как относится к своим шансам на то, чтобы стать обладателем награды «Золотой мяч», которую вручают лучшему футболисту года.

«Конечно, мы все живем мечтами. Однако если говорить об умениях на поле, то я понимаю, что не являюсь лучшим в мире. Титулы — это один из критериев для «Золотого мяча». Никто, кроме меня, не выигрывал столько значимых трофеев в этом году, но как я могу сравниться с Месси, Криштиану Роналду или Неймаром? У них совсем другие характеристики», — приводит Sport Mediaset слова Жоржиньо.

В 2020 году Жоржиньо выиграл Лигу чемпионов в составе «Челси» и стал чемпионом Европы со сборной Италии.