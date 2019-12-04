«Эвертон» готов предложить Диню новый контракт

«Эвертон» готов предложить защитнику Люке Диню новый контракт. Нынешнее соглашение 26-летнего француза истекает в 2023 году, сообщает Liverpool Echo.

Игрок сборной Франции перешел в «Эвертон» в 2018-м из «Барселоны» за 20 миллионов евро. Сейчас руководство «ирисок» оценивает игрока в 90 миллионов.

В нынешнем сезоне Динь провел 17 матчей во всех турнира и сделал 1 голевую передачу.

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