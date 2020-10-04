Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит после разгрома «Ливерпуля» (7:2) в матче 4-го тура чемпионата Англии выразил сожаление, что игра прошла без зрителей.

— Невероятная игра. Хочетcz отдать должное моим ребятам, которые выложились на все 100. Придерживались стратегии всю игру. Справились со своими задачами на поле. Мы играли против исключительной команды, так получилось, что сегодня мы были лучше.

Очень жалко, что сегодня не было болельщиков, это очень памятная игра. Она войдет в историю. Победа со счетом 7:2 — это невероятное достижение для нашей команды. Тяжелый труд оплачивается. Могло быть и еще больше голов.

Даже, когда был счет 5:2, то мы не были уверены в результате, так как играли против чемпиона Англии. Использовали свободные зоны, делали забегания. Отлично передвигались, смогли реализовать почти все моменты во втором тайме. Оба вратаря выполнили ряд сэйвов, — сказал Смит в эфире телеканала «Okko Спорт».