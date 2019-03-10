Эшли Янг: "Мне показалось, что пенальти в наши ворота не было"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг выразил разочарование поражением от "Арсенала" (0:2) в матче чемпионата Англии. По его словам, сопернику повезло.

– Расстраивает эта ситуация, особенно с учетом того, что мы создали много моментов, – цитирует ВВС Янга. – В другой раз мы бы смогли это компенсировать, но большие команды наказывают за упущенные моменты. Что касается эпизода с пенальти в наши ворота, то с моей точки казалось, что одиннадцатиметрового нет.

Я знаю, что у нас силен командный дух. Мы все смогли изменить по ходу сезона. И сейчас должны снова двигаться вперед.