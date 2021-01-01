Эррера поддержал Кавани, которого дисквалифицировали за пост в соцсетях

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера прокомментировал дисквалификацию нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани за употребление слова «негрито» в одной из публикаций.

«Если они начинают наказывать за такое, то мир явно котится не туда», — написал Эррера в комментариях под постом Кавани с извинениями.

В нынешнем сезоне АПЛ Кавани провел 9 матчей, в которых забил три мяча и отдал 2 голевые передачи.

Если в Англии чемпионат не приостановят из-за вспышки коронавируса, то Кавани пропустит игру АПЛ с «Астон Виллой», полуфинал Кубка лиги против «Манчестер Сити» и встречу Кубка Англии против «Уотфорда».