Эрлин Холанн: «Я не требовал от «МЮ» много денег за переход. Смешно, что кто-то считает меня жадным»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн опроверг слухи о том, что он отказал «Манчестер Юнайтед» в переходе из-за финансовых условий.

— Я потребовал у «МЮ» много денег? Ни в коем случае, — приводит Viasport слова Холанна. — Пусть это комментируют те, кто пишет об этом. Или им придется объяснить это мне при встрече. Смешно, что меня называют жадным. Близкие мне люди знают, что это вовсе не так. Конечно, Уле Гуннар Сульшер сыграл важную роль в моих достижениях, но мы решили, что «Боруссия» — лучший вариант для меня. Мы выбирали место, в котором я буду чувствовать себя лучше всего, и им оказался Дортмунд.

Холанн перешел из «Мольде» в «Боруссию» в январе 2020 года за 20 миллионов евро. На счету 19-летнего норвежца 8 голов и 1 результативная передача в 5 матчах за команду из Дортмунда.