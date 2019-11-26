Эриксен отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом». Клуб был готов платить ему 9 миллионов евро в год
08:21
Полузащитник Кристиан Эриксен отказался подписывать новый контракт с «Тоттенхэмом». Английский клуб предлагал 27-летнему датчанину заключить соглашение до 2024 года. Зарплата Эриксена выросла бы до 9 миллионов евро за сезон, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.
Теперь велика вероятность, что Эриксен уйдет летом в качестве свободного агента. На игрока претендуют «Интер», «ПСЖ» и «Реал».
В текущем сезоне Эриксен провел 15 матчей за «Тоттенхэм», забил два гола и отдал одну голевую передачу. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 100 миллионов евро.
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