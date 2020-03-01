Энди Робертсон: «Мы оказались не тем «Ливерпулем», к которому все привыкли»

Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон прокомментировал поражение от «Уотфорда» (0:3) в матче чемпионата Англии. «Красные» лидируют в премьер-лиге с отрывом в 22 очка.

— «Уотфорд» быстро вошел в игру, а нам потребовалось время, — цитирует Sky Sports Робертсона. — У нас было несколько хороших моментов, но этого недостаточно. Фанаты не ждали от нас такой игры, поэтому мы должны извиниться. Все в наших руках. До сих пор сезон был фантастическим, но мы оказались не тем «Ливерпулем», к которому все привыкли. Нам нужно вернуться к прежней игре, чтобы приблизиться к достижению целей.