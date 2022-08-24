Мойес: «Эмерсон всегда был первым в моем списке»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о переходе защитника «Челси» Эмерсона Палмери.

«Было трудно найти игрока на эту позицию, но Эмерсон всегда был на первом месте в моем списке. Я надеюсь, что он покажет нам, на что способен», — приводит Sky Sports слова Мойеса.

28-летний итальянец подписал с «молотобойцами» контракт на 4 года. Договор также предусматривает опцию продления соглашения еще на сезон.

В минувшем сезоне Эмерсон выступал в аренде за «Лион». Он провел 36 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.