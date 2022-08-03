Арсен Венгер рассказал о попытках заполучить Месси и Пике в 2003 году
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о попытках купить форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «МЮ» Жерара Пике.
«Мы связывались с Пике и Месси, когда они подписывали Сеска Фабрегаса. Пике в итоге решил перейти в «МЮ». Месси остался в «Брасе», а Фабрегас решил к нам присоединиться. Так и вышло», — цитирует Венгера Daily Mail.
Фабрегас стал игроком «Арсенала» в 2003 году, перейдя из «Барселоны».
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|0
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|0-0
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|Тоттенхэм
|0
|0
|0
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|0-0
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14
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|0
|0-0
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15
|Саутгемптон
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|0-0
|0
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16
|Эвертон
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
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|0-0
|0
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19
|Борнмут
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
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|16:00
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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