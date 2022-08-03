Арсен Венгер рассказал о попытках заполучить Месси и Пике в 2003 году

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о попытках купить форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «МЮ» Жерара Пике.

«Мы связывались с Пике и Месси, когда они подписывали Сеска Фабрегаса. Пике в итоге решил перейти в «МЮ». Месси остался в «Брасе», а Фабрегас решил к нам присоединиться. Так и вышло», — цитирует Венгера Daily Mail.

Фабрегас стал игроком «Арсенала» в 2003 году, перейдя из «Барселоны».