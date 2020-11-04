Экс-защитник «Ливерпуля» Сако выиграл суд у ВАДА, организация извинилась за клевету

Бывший защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако, ныне выступающий за «Кристал Пэлас», выиграл суд у ВАДА, сообщает Footmercato. Всемирное антидопинговое агентство извинилось за ложные обвинения в употреблении допинга.

В марте 2016 года допинг проба Сако дала положительный результат, из-за чего он пропустил финал Лиги Европы с «Севильей». Однако затем выяснилось, что жиросжигающий препарат хигенамин не является запрещенным, и в июле этого же года наказание с него сняли по решению дисциплинарного комитета УЕФА.

В ВАДА сначала признали невиновность игрока, но затем 23 августа вновь обвинили его в применении допинга, а затем в пресс-релизе агентства от 20 апреля 2017 года об этом было заявлено повторно. После этого он подал в суд. Сегодня был объявлено, что иск футболиста был удовлетворен. Организации придется заплатить 13 миллионов фунтов компенсации. Кроме того, в ВАДА извинились за клевету.

«ВААДА признает, что не следовало делать клеветнические утверждения, которые они сделали в первом и втором пресс-релизе, учитывая, что господин Сако был оправдан УЕФА, — говорится в тексте решения. — ВАДА признает, что господин Сако не нарушал антидопинговые правила, не жульничал и не собирался извлекать выгоду из своих действий и действовал добросовестно. ВАДА сожалеет об ущербе, нанесенном Сако своими клеветническими высказываниями и о причиненных ему страданиях».