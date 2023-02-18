Джон Терри о гибели Атсу: «Покойся с миром, мой друг»

Джон Терри отреагировал на новость о гибели полузащитника «Хатайспора» Атсу

Экс-защитник «Челси» Джон Терри отреагировал на новость о гибели полузащитника «Хатайспора» Кристиана Атсу под завалами в Турции.

«Покойся с миром, мой друг», — написал Терри в соцсети.

31-летнего ганца не могли найти под завалами на протяжении 11 дней.

Атсу выступал в составе «Челси», «Порту», «Эвертона» и «Ньюкасла».

В составе сборной Ганы он провел 60 матчей и забил 10 голов. В 2015-м полузащитник вместе с национальной командой вышел в финал Кубка африканских наций и был признан лучшим игроком турнира.