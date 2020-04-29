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Экс-глава скаутского отдела «Ювентуса» может стать спортивным директором «Ньюкасла

10:31
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«Ньюкасл» хочет назначить на пост спортивного директора клуба Пабло Лонгорию, сообщает El Desmarque. Это может случиться в случае покупки клуба арабскими инвесторами.

Испанец уже работал в клубе скаутом на протяжении четырех месяцев в сезоне-2007/08.

После этого Лонгория работал на скаутских должностях в «Аталанте», «Сассуоло», а в 2015 году был назначен главой скаутской службы в «Ювентусе». Последним местом работы Лонгории была «Валенсия».

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